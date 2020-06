Valentina Ferragni , in costume su un prato , la scollatura non tiene – Foto

Valentina Ferragni, sorella minore della popolare influencer Chiara, ci dedica uno scatto di serenità sul suo profilo Instagram. Prato verde e costume sexy

Dura la vita quando sei la sorella minore e devi subire l’eterno paragone con chi ti ha preceduta. Se poi pensi che il confronto a cui sei sottoposta è niente di meno che con Chiara Ferragni, l’influencer numero uno in Italia che non fa che macinare successi e consensi, la situazione si complica un po’.

Noi pensiamo che Valentina Ferragni invece non abbia niente da invidiare alla sorella maggiore. Splendida, intelligente e anche lei con un bel seguito di follower che tendono ad aumentare. La carriera che ha scelto la mette di sicuro in competizione con la ben più popolare Chiara.

Valentina infatti ha seguito le orme della sorella, decidendo d’intraprendere il suo stesso percorso. Classe 1992, una passione sfrenata per la moda e una laurea presa all’ Università del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei Media. La sua tesi era proprio incentrata sull’influenza dei social blogger sulla comunità che li segue.

Valentina Ferragni: la sua foto paradisiaca su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Yesterday in paradise 🙏🏻💕 Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 3 Giu 2020 alle ore 11:17 PDT

Certamente è un piacere per gli occhi seguire lei. E’ recentissimo uno suo scatto postato su Instagram in cui la troviamo rilassata e serena. Distesa su un bel prato fiorito, Valentina si gode il tepore del primo sole di giugno. In un costume da bagno striminzito, non lascia nulla all’immaginazione. Forme perfette, pelle appena abbronzata, grandi occhi azzurri che sembrano in invitarci a godere insieme a lei della pace ritrovata.

Visualizza questo post su Instagram It’s a blondes thing 💁🏼‍♀️🐎 @ferdy_wild Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 27 Mag 2020 alle ore 11:33 PDT

Una frase accompagna lo scatto: “Yesterday in paradise.” Non tardano ad arrivare i commenti dei fan, tutti pazzi per lei e per la sua incredibile avvenenza.

