Valentina Vignali lancia un sondaggio ma la padrona è la scollatura -FOTO

Valentina Vignali ha condiviso una story su Instagram in cui lancia un sondaggio ma è la sua scollatura a prendere il sopravvento.

Valentina Vignali ha pubblicato una story su Instagram in cui chiede ai suoi ben 2 milioni e 300 mila fan di rispondere a un sondaggio. Chiede infatti: “Vi piacciono le cose elettroniche, accessori per telefoni ecc?”. Ma i fan hanno notato soprattutto un grosso “particolare” nella Instagram Story: la sua enorme scollatura. Tanti i commenti di apprezzamento e gradimento piovuti sul social network. La cestista e ala pura dell’Azzurra Basket VCO appare molto in forma come solo una sportiva nonché modella sa essere.

Valentina Vignali in cima al Monte Circeo

Poche ore fa, la splendida giocatrice di Basket ha invece postato una foto in cui è sulla cima del Monte Circeo in provincia di Latina e ha accompagnato la foto con questa didascalia: “Resoconto finale: ho completamente sbagliato abbigliamento, sono cascata 3 volte, ho distrutto le scarpe, ci ho messo quasi 4 ore ma CE L’HO FATTA! E la vista ripaga tutta la fatica 🌊😍”, facendo un resoconto finale della sua avventura scalando la vetta del Monte laziale.

Anche in questo caso sono stati tanti i commenti inneggianti più alla sua bellezza e alle sue forme che all’impresa sostenuta dalla modella e cestista.