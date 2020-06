Wanda Nara esagerata: body bianco, il seno esce tutto. Che fisico – FOTO

Wanda Nara, soubrette e procuratrice argentina, ha un fisico davvero eccezionale e a lei piace mostrarlo ai suoi numerosi follower.

Visualizza questo post su Instagram Mi labial ? 👄💄 es @wandanaracosmetics Color ; Virgin Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 4 Giu 2020 alle ore 12:48 PDT

Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi, calciatore argentino che si è da poco accordato con il Psg, è una donna molto speciale. La Soubrette e procuratrice sudamericana , ha un fisico davvero eccezionale e a lei piace mostrarlo ai suoi numerosi follower.

Poco fa si è presentata su Instagram con un post davvero piccante. La bella argentina pare abbia solo una camicetta bianca e il seno è bello in vista, quasi straborda. “Tantissimi sono stati i commenti per la compagna dell’ex attaccante dell’Inter, qualcuno però è scontento: Hai rotto il caxxo con stile trucchi”.

Gioie e dolori per Wanda Nara sui social

Visualizza questo post su Instagram Allenamento con @technogym in 3-2-1 viaaaa Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Mag 2020 alle ore 11:23 PDT

Sono stanti gli haters che scrivono a Wanda Nara e non è sicuramente facile sopportarli. Lei stessa a volte toglie la possibilità di commentare in quanto risultano essere parecchio fastidiosi ed offensivi. Talvolta i follower sono davvero cattivi. “Non stupisci più” o “Mammellona” sono in più gentili. Alcuni fanno inorridire e sono di una bassezza assurda.

L’ex moglie di Maxi Lopez, classe 1986, è stata sposata con l’ex punta di Catania e Chievo Verona dal maggio 2008 al 6 novembre 2013. López e Nara hanno tre figli, Valentino Gastón López Nara , Constantino López Nara e Benedicto López Nara.

Visualizza questo post su Instagram Io non te lo chiedo mai , ma portami al mare 🌊,,, Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Mag 2020 alle ore 3:06 PDT

Ama parecchio il calcio Wanda Nara. Oltre ad essere agente di Mauro Icardi, che da pochi giorni si è accordato con il Psg, nel settembre 2018, ha sostituito Melissa Satta come showgirl in Tiki Taka . Ricordiamo l’estenuante battaglia con l’Inter nella passata stagione. Lei è stato l’ago della bilancia e ha preferito Parigi come scelta definitiva di vita.

“Con esas caritas vinieron a pedirme hacer compras 🛍 online en mi teléfono 📲 😱😱 5 y 3 años 😭(corte de flequillo de isi by me) cuarentena”. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno due figlie, Francesca e Isabella. Chissà se un giorno arriverà un maschietto per Icardi. Un segno erede dell’argentino.