Il bonus funziona: biciclette, vendite raddoppiate grazie all’iniziativa del governo. Allo studio incentivi all’uso in busta paga

Il bonus funziona. Boom nei negozi: in un mese vendute oltre mezzo milione di biciclette, la metà grazie al bonus. Si va verso il raddoppio delle risorse, toccando quota 240 milioni. Si studiano inoltre incentivi nuovi per chi usa la bicicletta per andare da casa all’ufficio. “In un mese, le vendite sono quasi raddoppiate”, dichiara Piero Nigrelli direttore del settore Ciclo di Ancma, l’associazione nazionale di Confindustria che raggruppa le aziende delle due ruote. La corsa all’acquisto della bici? “Sono state vendute dalle 500 alle 600 mila biciclette, in tutta Italia. Con un prezzo medio di circa 380 euro. Di queste, una metà grazie agli incentivi. Al quale si sommano le vendite dei monopattini (anche elettrici) compresi dal nuovo bonus introdotto dal Dl Rilancio”.

Bonus funziona, boom di vendite di bici

La maggioranza degli acquisti ha riguardato bici tradizionali, mentre soltanto un 20% riguarda biciclette elettriche. Il fatturato si aggira intorno ai 300 milioni. Si pensa, così, di aumentare il bonus, raddoppiando il fondo. La richiesta è arrivata al governo dai ministri Costa e De Micheli. Una richiesta bipartisan, all’interno della maggioranza che non dovrebbe trovare ostacoli. Ancma ipotizza un bonus medio a persona di 300 euro, frutto di un acquisto pari a 500 euro in media.

L’incentivo pubblico, ricorda l’associazione, copre fino al 60% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 500 euro a contributo. Il bonus riguarda una fascia di popolazione di 30 milioni di persone. Fa riferimento ai Comuni con maggiore densità di popolazione. Attualmente il fondo è di 120 milioni, dovrebbe essere portato a 240, il doppio.