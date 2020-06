Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si rilassano in famiglia con una festa di compleanno in maschera, ecco com’erano vestiti

Per i calciatori, nonostante il lungo stop dall’attività agonistica, il lockdown è stato probabilmente l’occasione per vivere con maggiore intensità la propria vita familiare. La mancanza di impegni in campo ha riavvicinato molti ai propri affetti e trasmesso voglia di condividere momenti importanti. E’ il caso anche di Cristiano Ronaldo, che è sempre stato un padre e un compagno presente per la sua Georgina Rodriguez e i suoi figli, ma ha potuto certamente stare molto più a contatto con loro. Il fuoriclasse della Juventus si prepara al finale di stagione, intensissimo, con i bianconeri, tra Coppa Italia, campionato e Champions League, ma non manca di godersi anche qualche momento di relax quando possibile.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, costumi a sorpresa

Sul profilo di Georgina, compare un immagine della festa di compleanno per i piccoli Eva e Mateo, che hanno compiuto tre anni. Una festa rigorosamente in famiglia, con un dettaglio molto particolare: tutti in maschera, compresi mamma e papà.

Georgina è vestita da Pink Ranger, il personaggio della serie di telefilm Power Rangers che alcuni ricorderanno. Un grande classico disneyano invece per Cristiano Ronaldo, che ha preso le sembianze di Aladdin. Un Aladdin oltretutto davvero molto in forma, come si può notare nello scatto. La Juventus potrà contare, questo è certo, sul suo alfiere in grande condizione fisica, ma c’erano pochi dubbi vista la scrupolosità con cui CR7 si è sempre allenato, non trascurando mai la sua forma.

