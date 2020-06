Donna trovata senza vita: morta da un anno ma nessuno si era accorto

Como, anziana trovata senza vita in casa: era lì da quasi un anno e nessuno si era accorto. Ad accorgersi una lontana parente

Era lì da quasi un anno e nessuno si era accorto. A scoprire una lontana parente che aveva deciso di andarla a trovare. Quando ha bussato alla porta, ha notato che nessuno veniva ad aprire e così si è insospettita. Ha chiamato la polizia che ha forzato la porta ed ha scoperto l’amara verità. L’anziana donna aveva 82 anni, è finita a letto, almeno da quattro mesi il suo corpo era lì senza vita. Forse quasi un anno è passato e nessuno si è accorto di nulla. I vicini avevano notato la sua assenza ma non avevano confidenze tali da cercarla. Pensavano si fosse trasferita temporaneamente. E’ accaduto a Como. Si muore in solitudine e accade spesso agli anziani.

Leggi anche > Salvini contestato a Napoli

Anziana trovata senza vita: morta in solitudine

Il magistrato di turno della Procura di Como, Antonia Pavan, ha comunque disposto l’autopsia per chiarire cosa sia realmente accaduto. La Scientifica, invece, ha effettuato dei rilievi. Hanno così registrato che porte e finestre erano chiuse dall’interno, l’appartamento in ordine, gli abiti indossati con cura. La polizia non ha notato nulla di anomalo nell’appartamento. E’ necessario ora capire le cause della morte, se sono stati naturali o meno. Da due mesi almeno nessuno ha cercato l’anziana signora.

Leggi anche > Muore a letto con le amanti

Nessun rapporto intimo con il vicinato, che comunque aveva notato la sua assenza. Qualcuno si è accorto, non la incontrava più ma hanno pensato si fosse spostata, magari da qualche parente, visto che viveva da sola. Invece, con la visita della parente la macabra scoperta.