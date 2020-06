Giorgia Palmas in dolce attesa, che schianto – FOTO

Giorgia Palmas sta per diventare mamma per la seconda volta. Anche con il pancione non perde la sua bellezza. Che schianto

Giorgia Palmas sta per diventare mamma per la seconda volta. E non vede l’ora. La conduttrice televisiva condivide con i suoi fan molti momenti della sua vita così per sentirsi più vicina a loro che la seguono e la adorano. Dal 2000, anno in cui ha iniziato la sua carriera, il suo sorriso, la sua spontaneità e la sua bellezza in toto hanno conquistato la platea italiana.

Giorgia Palmas e la sua foto in dolce attesa

La Palmas all’età di 38 anni con una gravidanza al sesto mese ha una bellezza da vendere. L’ultima foto con il pancione è in bianco e nero, con uno sguardo davvero meraviglioso e sereno.

In questi giorni la donna si diverte insieme alla sua famiglia e lo fa anche ironizzando su i loro outfit. Oggi per esempio sono usciti tutti vestiti uguali.

Visualizza questo post su Instagram Siamo una squadra fortissimi 😄🙌🏼💙 #quantomifannoriderelorodue #PowerRangersmood #myFamily 💙💙💙 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 5 Giu 2020 alle ore 12:34 PDT

Dopo la relazione con Davide Bombardini, da cui è nata la figlia Sofia, la showgirl ora è innamorata persa del suo nuovo compagno Filippo Magnini. I due non vedono l’ora di conoscere il loro primo figlio insieme.