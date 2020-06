Grana per Sky. Per il Consiglio di Stato non può avere l’esclusiva sui diritti tv via internet. Di fatto si chiude Now Tv

Grana per Sky. Per il Consiglio di Stato non può avere l’esclusiva sui diritti tv via internet. Di fatto si chiude Now Tv. I tifosi potranno seguire l’emittente di Sky via internet fino alla stagione 2020/2021. Sky dovrà, poi, adeguarsi alla sentenza che ristabilisce la concorrenza. Sky non potrà avere i diritti per entrambe le piattaforme. Secondo l’Antitrust si tratta di posizione dominante sul mercato e va contro il principio di concorrenza sancito anche a livello europeo. Il Consiglio di Stato ha colto il parere dell’Antitrust ed ha emesso la sua sentenza. L’Agcom aveva già vietato a Sky di stipulare nuovi contratti con clausole di esclusiva per la piattaforma internet. In sostanza ora arriva una conferma per i tifosi. Il calcio su internet non potrà essere esclusiva di Sky.

Nuova grana per Sky

La presenza di Dazn non ha aiutato Sky perchè esiste esclusiva su determinati incontri, per l’esattezza sette per ogni giornata di campionato di calcio di serie A. Molto probabilmente dalla stagione calcistica 2021/2022 non ci sarà più Now Tv per i tanti tifosi e appassionati. C’è tempo per organizzarsi e ristabilire una situazione coerente con le leggi in vigore in materia di concorrenza. Una nuova grana per Sky. Il mondo dei diritti tv è già in affanno da diversi anni. Ogni trattativa per il rinnovo dei diritti per la serie A è sempre tribolata. Le società chiedono sempre più soldi, necessitano di incrementare i fatturati.

Le tv a loro volta scaricano sugli utenti. La sentenza arriva, tra l’altro, in una fase di contenzioso tra Lega di A e Sky per il pagamento della terza rata dei diritti, ritardata a causa della sospensione dei tornei dovuta all’emergenza sanitaria.