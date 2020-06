Infortunio Ibrahimovic | Quando ritorna | Tempi di recupero

Infortunio Ibrahimovic, il Milan in ansia per le condizioni dello svedese: ecco quando tornerà in campo, i tempi di recupero dallo stop

Il calcio italiano si prepara a tornare in campo, dopo una lunghissima attesa. Prima del via del campionato, il 20 giugno, con i recuperi delle gare non disputate a febbraio, ci sarà la Coppa Italia. Ormai sancito dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora l’anticipo delle semifinali di ritorno, nel prossimo weekend, e della finale, il 17 giugno. Le squadre scaldano i motori in vista di un finale di stagione bollente in tutti i sensi, ma devono fare molta attenzione. Il lungo stop può portare in dote diversi infortuni, come già molte compagini hanno purtroppo per loro sperimentato. E’ stato il caso anche di qualche big come Zlatan Ibrahimovic.

Infortunio Ibrahimovic, le ultime dopo i controlli medici

La scorsa settimana, lo svedese si è fermato in allenamento avvertendo dopo uno scatto un forte dolore al polpaccio. Si era temuto uno stop davvero grave, con un possibile interessamento del tendine d’achille, cosa che di fatto avrebbe probabilmente messo fine alla carriera dell’attaccante. Niente di così grave, per fortuna, ma una lesione muscolare al soleo piuttosto fastidiosa e da monitorare costantemente.

Infortuni di quel genere possono avere strascichi, dunque conviene andarci con calma. Rientrato dalla Svezia, Ibra ha svolto nuovi esami medici. La lesione è ancora presente, dunque i tempi di recupero si allungano. Il Milan sapeva già che non avrebbe potuto contare su di lui per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, causa squalifica, ma a questo punto è certo che non potrà schierarlo nemmeno in finale. E neanche nelle prime gare di campionato. Servirà infatti un nuovo controllo tra dieci giorni, stando a ‘Sky Sport’. Solo dopo l’esito positivo, Ibra tornerà a correre sul campo. E’ probabile dunque che bisognerà attendere i primi di luglio per vederlo schierato al centro dell’attacco rossonero.

