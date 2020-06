Morgan confessa il suo momento attuale: “Ci sono ricaduto…”

Periodo difficile per il cantautore televisivo, Marco Castoldi, in arte Morgan che racconta così al suo pubblico: “Sono ricaduto in quella situazione…”

Marco Castoldi, in arte Morgan si è concesso in una lunga intervista al settimanale Oggi parlando del suo difficile periodo di vita. Una condizione esistenziale pregressa, ripresentatasi oggi più forte di prima.

Per Morgan “è un periodo un pò strano” nonostante la venuta al mondo della terzogenita Maria Eco. Ma le condizioni di salute del compositore milanese degenerano giorno dopo giorno, celandosi dietro ad una prassi abitudinaria che ha già avuto precedenti nella sua vita.

Il musicista esprime tutto il suo dissidio interiore a causa di alcuni istanti di giornata “davvero allucinanti…” come da lui stesso dichiarato. Spesso si tende a nascondere questo comportamento in pubblico, ma per Morgan la spinta maggiore per uscire da questo terribile momento potrebbe essere l’orgoglio.

Quel sentimento che oggi il nostro protagonista vuole condividere assieme alle telecamere, per dimostrare a tutti la sua forza psicologica. Una sfida tanto atroce quanto avvincente che lo eleva a tal punto da pareggiare il livello del nemico e “…disintossicarmi” e uscire dalla dipendenza.

LEGGI ANCHE —–> Luca Zingaretti verso l’addio al commissario Montalbano

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La spinta di Morgan…sotto i riflettori

Nonostante il vento favorevole della vita per il concepimento nuova figlia, Alessandra Cataldo, attuale moglie di Morgan sembra non aver sortito effetti positivi per rimettere il marito in riga.

L’ex fidanzata, Angelica ci stava riuscendo ma appena mi ha piantato in asso a causa dell’ambiguo carattere “mi ha lasciato come un cane…e sono ricaduto” – continua sconcertato l’ex giudice di X Factor.

L’aiuto arrivava anche dall’equipe medica di riferimento “…ma poi mi hanno detto che dovevo camminare da solo”. Ora nella sua vita c’è una persona che sarebbe disposta a sopportare per lungo tempo questa difficile situazione “…e io devo ringraziarla”. Anche per questo Morgan si sente in dovere di gridare a tutti di possedere la forza giusta per uscire da questo delicato momento.

LEGGI ANCHE —–> Barbara D’Urso, il ricordo con l’amico scomparso – FOTO

“Alessandra è una donna dolce dalla quale ho avuto una bellissima figlia…”. E questo per il milanese è un vanto stupendo – conclude emozionato Morgan. Ne farebbe tanti altri perchè sono soddisfazioni di vita davvero uniche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.