Ornella Muti, l’immagine ricordo: giovane e bellissima – FOTO

Visualizza questo post su Instagram #Repost @fornellamuti ・・・ Summer is coming 🌞❤️#ornellamuti#summer#italz#italia#amore#francesca#Repost @luiselladebenedictis Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti) in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:17 PDT

Ornella Muti, giovane e bellissima. Si mostra così nel suo ultimo scatto che la ritrae in bianco e nero in una bella giornata d’estate di molti anni fa. Top scura e gonna ampia che le parte dalla vita con un grosso cinturone. Capelli legati e seduta all’ombra di un grande ombrellone. Uno straordinario scatto che mostra l’attrice italiana nel pieno della sua giovinezza.

“#Repost @fornellamuti・・・Summer is coming 🌞❤️#ornellamuti#summer#italz#italia#amore#francesca#Repost @luiselladebenedictis” scrive Ornella Muti che sfrutta la foto amarcord per dare il benvenuto alla bella stagione.

Diversi i commenti di apprezzamento che ben volentieri la ricordano nel fiore della sua bellezza anche se ora, da 65 enne non è da meno. Ornella Muti mantiene una forma e un fisico da invidia.

Spesso lo dimostra negli scatti social che concede a chi la segue da sempre ma anche al pubblico giovane. Poi c’è la figlia, Naike Rivelli che spesso offre ai fai degli scatti davvero straordinari di sua madre. Insomma per Ornella il tempo sembra non passare mai e che gli anni la migliorino.

Ornella Muti, una bellezza eterna del cinema italiano

Ornella Muti si è fatta conoscere al grande pubblico giovanissima ed è considerata una delle grandi attrici del nostro cinema. Cresce in una famiglia di artisti, padre giornalista e madre ucraina scultrice. Il suo vero nome è Francesca Romana Rivelli, cognome che oggi porta avanti sua figlia Naike.

I fotoromanzi sono stati la strada che l’hanno avviata alla recitazione e poi il debutto a meno di 15 anni nel 1970 grazie al regista Damiano Damiani che la scopre e le indica di cambiare il suo nome in Ornella Muti.

Da lì una lunga e prestigiosa carriera che non si è mai fermata. Oltre settanta le pellicole che Ornella ha interpretato in Italia e all’estero. Negli anni Settanta l’attrice diventa una vera icona di bellezza, voluta e ricercata in tutto il mondo. E proprio questa grande bellezza sembra che per la Muti non sia mai svanita.

Ha lavorato al fianco di grandi dello spettacolo come Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, diretta da Monicelli e Dino Risi, solo per dirne alcuni. Si è fatta apprezzare anche in Francia e in Spagna la Muti e ha recitato anche insieme al noto attore francese Gerard Depardieu.