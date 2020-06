L’incendio divampato nella galleria Appia di Roma ha coinvolto circa 300 persone: oltre due ore di attesa prima della riapertura al traffico

Ieri pomeriggio a Roma si è consumato un incendio di medie dimensioni. La posizione geografica sotto la lente dell’indicatore della rete autostradale nazionale ha interessato la zona centrale della galleria Appia di Roma.

La scintilla che ha fatto traboccare nel panico numerosi passeggeri e conducenti è scoccata nel vano anteriore di una smart. Durante l’attraversamento nella zona nevralgica della galleria un guasto al motore dell’auto ha generato un incendio, tramutatosi in fumo nero tossico.

L’allarme è stato lanciato dai conducenti che facevano il loro ingresso in galleria in piena fascia oraria pomeridiana, intorno le ore 16.30.

Il tunnel principale della Via Appia è un regime di collegamento assiduamente frequentato e la paura di una vera e propria strage è stata davvero tanta.

LEGGI ANCHE —–> Incendio Thyssen, i manager colpevoli chiedono la semilibertà

L’intervento dei soccorsi autostradali

L’incendio divampato intorno le ore 16.30 sulla rete autostradale del Grande Raccordo Anulare di Roma e precisamente nel cuore della galleria Appia è stato domato e gestito dalle forze adibite al soccorso.

Sul posto infatti sono intervenuti nel giro di pochi minuti, mentre il flusso di auto rallentava la propria marcia gli agenti di polizia stradale. Pochi istanti dopo, considerata la pericolosità della situazione, un altro nucleo di pattugliamenti è intervenuto mettendo in salvo 300 persone coinvolte in quel terribile incendio.

I passeggeri che uscivano dalle auto, in prossimità dell’incendio erano frettolosi di trovare una via d’uscita pur di non iniettare quel fumo tossico in maniera passiva. La galleria di riferimento ha chiuso i varchi per circa 2 ore con l’intento di far defluire l’intensa nube di fumo.

Il traffico austostradale si è dunque concentrato nel tratto parallelo in direzione Roma Ardeatina su Via Appia Nuova.

LEGGI ANCHE —–> San Francisco, incendio a Fisherman’s Wharf: distrutta parte del molo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nel frattempo vigili del fuoco e ambulanze hanno ripristinato la normalità in breve tempo con impianti di autorespirazione per le circa 300 persone coinvolte e getti d’acqua potenti sparati sull’automobile di riferimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter