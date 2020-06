Un operaio di 60 anni è morto sul posto di lavoro mentre effettuava delle operazioni di manutenzione sul tetto dell’ospedale Cristo Re di Roma. Si tratta del secondo decesso sul lavoro in poche ore nella provincia capitolina.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roma, dove un operaio di 60 anni è stato trovato senza vita sul tetto dell’ospedale Cristo Re. Il 60enne, residente a Terracina, in provincia di Latina, si trovava sul tetto del nosocomio per effettuare dei lavori di manutenzione, quando improvvisamente sarebbe stato colto da un malore. Il personale dello stesso ospedale è salito sul tetto, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare ed è stato possibile solo constatarne il decesso.

La salma adesso si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’esame autoptico.

Roma, tragedia sul posto di lavoro: operaio trovato morto sul tetto dell'ospedale Cristo Re

Un malore fatale durante il suo turno di lavoro, sarebbe morto così nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 giugno, un operaio di 60 anni residente a Terracina. La tragedia si è consumata sul tetto dell’ospedale Cristo Re di Roma, dove l’uomo si trovava per delle operazioni di manutenzione. Sul tetto sono saliti gli operatori sanitari del nosocomio romano che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti, come riporta la redazione di Roma Today, i carabinieri della stazione di Montespaccato che hanno avviato le indagini sul caso. La salma dell’operaio è adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si tratta del secondo decesso sul lavoro in poche ore nella provincia di Roma. Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno ad Ostia Nuova, un operaio di 59 anni era morto cadendo da un impalcatura. L’uomo, sarebbe precipitato dal quarto piano mentre era impegnato alla manutenzione di una facciata di una palazzina. Anche in quel caso i sanitari del 118 intervenuti sul posto non avevano potuto far nulla, se non constatare il decesso, che sarebbe avvenuto sul colpo.

Come riporta la redazione di Roma Today, lunedì prossimo è stato fissato un tavolo per istituire il coordinamento sulla vigilanza con tutti gli enti regionali responsabili in materia di controlli, salute e sicurezza.