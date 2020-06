Romina Power, la foto da giovane commuove il web – FOTO

Romina Power, intramontabile nostalgica, pubblica su Instagram una vecchia foto che la ritrae giovanissima, bella e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Foto cartolina degli anni ‘70 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT

Una vera nostalgica è Roma Power. Storica compagna di Al Bano che nonostante la rottura sentimentale non hanno mai spezzato i fili del loro rapporto. Sono tornati anche a cantare insieme, arrivando di nuovo sul palco dell’Ariston. E tutto questo forse anche per il piacere di Romina di non lasciare andare i ricordi, riportarli alla luce quasi come se potessero vivere di nuovo, più forti di prima.

Lo fa spesso la cantante e ormai nonna, postando diverse foto del suo passato. Da intramontabile nostalgica diverse sono le chicche che regala ai suoi fan. Foto di altri tempi e di un lontano passato che per Romina ritorna in modo prepotente.

Lo ha fatto anche nel suo ultimo post che la ritrae giovanissima in una foto a colori. Sono gli anni Settanta, lei è tutta vestita di giallo. Abito, grande cappello e una rosa in mano, tutto in tinta, di giallo appunto. “Foto cartolina degli anni ‘70” scrive semplicemente. e la foto cartolina sembra quasi un quadro dipinto in cui lei posa meravigliosamente con i suoi lunghi capelli scuri.

E tutto è un piacevole deja-vu che porta agli occhi il passato dei ricordi con foto che è sempre bello riscoprire. Romina lo ama molto e non troppo tempo fa si era mostrata di nuovo, sui social, giovanissima, insieme alla sua mamma. È così che insieme a lei il suo amato pubblico fa un viaggio nel tempo, bello, ricco e intramontabile.

Romina Power, per lei è sempre “Nostalgia canaglia”

E intramontabile sono anche le canzoni che Romina Power ha cantato insieme al suo compagno di palcoscenico e di vita, Al Bano. E chi più dei suoi tanti successi può descrivere il suo essere intramontabilmente nostalgica se non “Nostalgia canaglia” il singolo inciso da Al Bano e Romina nel 1987.

Estratto dall’album Sempre sempre, pubblicato su etichetta WEA Italiana, è uno di quei brani cult del repertorio della coppia ma anche della musica italiana. Chi non l’ha mai canticchiata, tra giovani e meno giovani.

Nostalgia canaglia fu presentato al Festival di Sanremo del 1987. I due tornarono all’Ariston dopo tre anni di assenza e fecero subito centro. Il brano, infatti, si aggiudicò il terzo posto. E nello stesso anno raggiunse il quarto posto nella classifica italiana dei 45 giri più venduti. Un successo di critica e di pubblico per questo brano dalla musicalità orecchiabile, coinvolgente e con rime facili da ricordare, che parla appunto della nostalgia.

Visualizza questo post su Instagram E’ sempre divertente da “Amici” di Maria De Filippi ! Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Mar 2020 alle ore 3:57 PST

Un sentimento che è sempre dietro l’angolo e che può assalire chiunque, in qualsiasi momento, “Che ti prende proprio quando non vuoi” come cantano Albano e Romina, “di una strada, di un amico, di un bar”. “Quel nodo in gola” che arriva quando meno uno se lo aspetta. Ed è con parole semplici e sentimenti veri che Albano e Romina hanno sempre conquistato il loro pubblico.