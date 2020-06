La vita di Romina Power è contraddistinta da tanti bei momenti, che lei sceglie di condividere con i suoi followers su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Ricordando la California…di prima Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Giu 2020 alle ore 12:43 PDT

Sono giorni che Romina Power riserva ai ricordi felici, questi. Negli ultimi suoi post, la cantante italo statunitense posta una serie di scatti che fanno parte del suo passato. Un passato fino ad un certo punto estremamente lieto e sereno, e che poi è divenuto oscuro e triste, per i motivi che tutti noi conosciamo.

Il riferimento è alla scomparsa di sua figlia, Ylenia Carrisi, circostanza avvenuta il 31 dicembre del 1993 mentre la giovane, che allora aveva 24 anni, si trovava negli Stati Uniti. Di questo fatto di cronaca nera, che non ha mai avuto uno sviluppo in alcun senso e su cui vige ancora il mistero più assoluto, ha parlato due giorni fa anche Al Bano su Rai 1. Il cantante di Cellino San Marco ha confessato di avere vissuto una tragedia insopportabile. “Ed in un periodo in cui non ero in pace con Dio. Ma ora sono di nuovo un buono cristiano e con Lui è tutto a posto”.

Romina, i suoi ricordi fanno commuovere tutti

Visualizza questo post su Instagram Osservare ,da una amaca le nuvole che passano veloci e’ rilassante Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 4 Giu 2020 alle ore 10:22 PDT

Per quanto riguarda Romina, lei ricorda la California. In un post infatti scrive: “Ricordando la California…di prima”. In un altro scatto è immersa in una amaca a guardare le nuvole, per un estremo momento di relax. Ed in un altro ancora appare giovanissima, nella prima metà degli anni ’70. Con lei c’è quello che sembra essere il suo secondogenito Yari. I due sono in bicicletta in spiaggia. “Quando ci bastava una piccola bici in due”. Tutti post che hanno fatto commuovere i suoi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Quando ci bastava una piccola bici in due 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:58 PDT