Schianto in autostrada, 4 morti, anche due bambini

Nel violentissimo scontro sull’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto.

Due adulti e altrettanti bambini sono morti e almeno sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sull’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia stradale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. I feriti, tra cui due minorenni, sono stati tutti portati negli ospedali di Siena, Arezzo e al pediatrico Meyer. Sono poi intervenuti due elisoccorsi Pegaso insieme a un’ auto medica e a un’ ambulanza infermierizzata.

LEGGI ANCHE -> Tragedia sul posto di lavoro: operaio trovato morto sul tetto di un ospedale

Sull’autostrada A1 al momento si registrano 3 chilometri di cosa verso Roma

Si registrano tre chilometri di coda verso Roma sull’autostrada A1. Per questo motivo, alle auto che provengono da Firenze e dirette verso la Capitale, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena e immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana da dove rientrare in A1 verso Roma.