X Factor 2020, giudici: impazzano nuovi nomi | Indizio Cattelan

Si avvicina X Factor 2020, nuova edizione del talent musicale di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, così aumentano le voci sui nomi dei nuovi giudici

Chi saranno i nuovi giudici di X Factor 2020? Sono ore che impazzano sul web voci, indiscrezioni e ipotesi sui nomi che interpreteranno la veste di giudice nel celebre programma, in onda su Sky Uno. E questo soprattutto perché il conduttore storico del talent musicale, Alessandro Cattelan, ha lanciato “un piccolo indizio“. Il presentatore lo ha annunciato stamani sui social: la giuria sarà composta da tre uomini e una donna.

L’uomo ha svelato che nella prossima puntata di Epcc Live (martedì 9, dalle 21.15, su Sky e Now Tv) renderà noti i nomi dei nuovi giudici di X Factor 2020. In un video postato su Instagram, Alessandro ha dichiarato. “Martedì scoprirete i nuovi giudici che saranno in studio“. Poi ha inviato gli utenti a scoprire queste identità ancora nascoste. “Sbizzarritevi“, ha incitato i fan della trasmissione.

X Factor 2020, giudici | Nuovi nomi | Le ipotesi più gettonate

I nomi più gettonati a comporre il famoso tavolo dei 4 giudici sono molti. È una lista piuttosto lunga. In questa troviamo Emma Marrone, Salmo, Dardurst, Neffa, Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Asia Argento, Shablo, Skin, Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Mika, Sfera Ebbasta e Samuel.

Per ora l’unica certezza è Alessandro Cattelan alla conduzione del programma per il decimo anno consecutivo. Cresce l’attesa dunque per il momento in cui verranno annunciati i giudici. Al momento nessun commento da parte di Sky e Fremantle.

Sicuramente però si è raggiunto con tutti e 4 i noti personaggi che siederanno al celebre tavolo del talent.