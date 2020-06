Ambra Angiolini, uno sguardo che vale più di mille parole – FOTO

Ambra Angiolini e la sua prova costume alternativa. L’attrice annuncia ai suoi fan delle novità in arrivo. Si pensa ad un ritorno in tv

Conduttrice radiofonica, cantante e attrice. Ambra Angiolini ha talento da vendere. La platea italiana la ammira fin dai tempi di Saturno Contro, il film che le ha fatto guadagnare non solo il consenso del pubblico ma anche della critica, facendole vincere il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Ambra Angiolini e il suo sguardo sensuale

Per Ambra Angiolini è tempo di tornare a recitare. Il pubblico italiano la sta aspettando e non sta più nella pelle. E’ proprio l’attrice che attraverso un post di Instagram ha annunciato un probabile rientro in tv. Parla di settembre e di sorprese in arrivo.

“Restiamo in attesa”, “Torna in tv Ambra, c’è bisogno di un’artista come te” commentano i suoi fan. Intanto la donna si dedica al canto e dona ai suoi follower un video davvero speciale.

Allora non ci resta che attendere che finisca la bella stagione per scoprire le novità che ci riserva l’attrice.