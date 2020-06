La terra è in pericolo: un grosso asteroide la sfiorerà

Nella giornata di oggi un grosso asteroide sfiorerà la Terra ad una distanza ravvicinata, sfruttando la sua attrazione gravitazionale

Oggi 6 Giugno 2020 la Terra sarà minacciata da un nuovo nemico. Nonostante la situazione sul pianeta sia abbastanza allarmante a causa della pandemia da coronavirus, oggi la popolazione deve fare un altro sforzo di speranza.

In giornata è previsto l’avvicinamento alla Terra di un corpo cosmico. Si tratta di un asteroide di dimensioni da teatro sportivo. La forma sferica da stadio sta minacciandoin queste ore l’intera popolazione mondiale già impegnata nella lotta al nemico biologico.

La materia spaziale ha un diametro compreso tra i 254 e i 568 metri, mntre l’attrazione gravitazionale della Terra starebbe accorciando le distanze. E’ previsto infatti un avvicinamento fino a 5 milioni di km dall’atmosfera terrestre.

La NASA ha classificato l’asteroide nella lista “Aten“, considerata pericolosa e potenzialmente minacciosa proprio per la distanza ravvicinata, dovuta all’attrazione gravitazionale dei pianeti.

I virus sono entrati nell’atmosfera a causa di un meteoriti

Da anni si sa che alcuni virus potrebbero essere alimentati da particelle portate sul nostro pianeta da meteoriti e asteroidi. Ci sono varie pubblicazioni in merito a questo argomento. Andiamo a vedere la sintesi di due scienziati: Chandra Wickramasinghe, del Buckingham Center for Astrobiology e Milton Wainwright che fa parte di un team di scienziati dell’Università di Sheffield e dell’Università di Buckingham Center for Astrobiology. Il professor Chandra Wickramasinghe ha detto che un virus super virulento è stato forse il responsabile dell’estinzione dei dinosauri. Sostiene inoltre che nel corso della storia dell’evoluzione alcuni virus letali siano comparsi e scomparsi all’improvviso e la loro origine è extraterrestre.

Il professore pensa sia plausibile che alcuni virus siano entrati nell’atmosfera dopo essere stati trasportati da meteoriti prima di avere effetti terribili come una pandemia. Il professor Milton Wainwright fa parte di un team di scienziati dell’Università di Sheffield e dell’Università di Buckingham Center for Astrobiology. Dopo l’invio di palloni aerostatici fino a 27 km di altezza, sostiene che sono state raccolte dallo spazio che contenevano un numero enorme di virus. I virus, prima di diventare un pericolo per le persone, devono essere ospitati da cellule per rigenerarsi e subiscono così delle trasformazioni. Non tutti i virus però sono un problema ma adesso comunque l’intera umanità sta pagandone il prezzo.

Gli Stati Uniti hanno ridotto le spese militari per studiare il Coronavirus e produrre così un vaccino.

