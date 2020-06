Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma: il figlio conferma tutto – FOTO

Belen Rodriguez in questi giorni sarebbe alle prese con un nuovo uomo che si aggira per casa. Il figlio Santiago sta guardando tutto

La showgirl argentina Belen Rodriguez nell’ultimo periodo non se la passa tanto bene. Per alleviare le sofferenze scaturite dal litigio con Stefano De Martino, l’artista sudamericana si sta consolando con un nuovo volto nel quartiere di Moscova.

Si tratta di un uomo o presunto fidanzato di Belen dal quale la showgirl argentina starebbe prendendo lezioni di vita professionale e non. L’uomo in discussione che si aggira in casa De Martino è Mattia Ferrari, esperto di marketing.

Gli ultimi scatti postati da Belen su Instagram fanno intendere la presenza del classe ’92 come nuova fiamma della showgirl. Quest’ultima tuttavia smentisce, chiarendo l’orientamento sessuale “il signor Mattia è il mio nuovo fidanzato gay…” – chiosa Belen su Instagram.

Mattia Ferrari è una delle personalità più ferrate nel campo della moda e del marketing. I due si sono conosciuti in passato in occasione di grandi eventi targati Versace, Moschino ed H&M, durante i quali sarebbe nata una bell’amicizia.

La stessa confermata da Santiago, il figlio tra le mura di casa De Martino, lasciandosi sfuggire nella sua totale ingenuità da bambino un “proprio gay!”, mentre Mattia operava nelle vesti di make up artist.

Belen comunica le sue condizioni di salute ai fan

Belen Rodriguez è molto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta 9,5 milioni di follower. L’argentina ama condividere scatti della sua vita quotidiana, ma anche foto bollenti mettendo in risalto il suo corpo da urlo.

Questo pomeriggio, però, la bellissima showgirl ha letteralmente allarmato i fan. La Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram per pubblicizzare un prodotto ma anche spiegato ai follower di non sentirsi bene. “Allora, prima di tutto chiedo scusa perché sto un po’ malaticcia. Sono andata a mangiare ieri e ho mangiato qualcosa che non andava. Non mi sento proprio..in formissima”.

La speranza di tutti i seguaci è che non sia nulla di grave.

