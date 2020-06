Belén Rodríguez ha postato una foto sui social network in cui è con gli occhi chiusi e l’ha accompagnata da un messaggio molto sentito e profondo.

La bella Belén Rodríguez ha pubblicato un post su Instagram in cui si intravede che è in piscina, indossa una salopette di jeans con un top bianco ed è con gli occhi chiusi. Ma la particolarità, foto a parte, è il bellissimo messaggio scritto come didascalia alla foto, che specifica, alla fine, essere una traduzione di un suo “fragmento” che ha scritto, così che i suoi fan e follower capiscano meglio il suo pensiero. Il messaggio è il seguente: “Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”. Belén. (Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo fragmento che ho scritto, così capite meglio ciò che pensò, ciò che dico).

Belén Rodríguez e l'”amore della sua vita intera”

Aᴍᴏʀᴇ ᴅᴇʟʟᴀ ᴍɪᴀ ᴠɪᴛᴀ ɪɴᴛᴇʀᴀ

Belén Rodríguez ha pubblicato ieri un’altra foto in cui è insieme a suo figlio e ha scritto come didascalia, “Amore della mia vita intera”. Nella foto, molto tenera, mamma e figlio si guardano con estrema dolcezza tanto che molti follower della showgirl hanno scritto proprio dei commenti sottolineando il loro “sguardo incredibile”.

Belen e suo figlio Santiago si godono un momento in piscina e prendono il sole su un lettino, dove c’è anche il loro bellissimo cane bianco.