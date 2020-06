Cesare Cremonini, tour bloccato e fan delusi, resta sereno: “Morning Glory”

Cesare Cremonini su Instagram regala ai suoi fan scatti di quotidiana semplicità. Il suo tour è stato bloccato, si aspetta con ansia il suo ritorno

Il tour 2020 di Cesare Cremonini l’avrebbe portato su e giù per l’Italia durante tutta l’estate. Stadi, arene, teatri erano pronti ad accogliere le migliaia di fan che il cantante ha raccolto nei tantissimi anni di carriera.

Lo abbiamo conosciuto acerbo ma già preparatissimo negli anni ’90, frontman della mai dimenticata band Lùnapop, lo troviamo adesso uomo, cantautore vissuto che con le sue canzoni parla dritto all’anima e mette in musica la poesia delle sue parole.

Questa sua vena artistica non traspare unicamente attraverso lo strumento provilegiato con cui si esprime, la musica. Cesare Cremonini infatti fa un largo uso dei social network, in particolare di Instagram, dove non pubblica solo notizie interessanti riguardo il suo lavoro. Spesso infatti si diletta a postare alcuni suoi scatti mostrando attenzione a particolari inediti che lo circondano

Oggi ci mostra uno squarcio della sua abitazione. Pile di libri accatastati, un ampia vetrata che fa intravedere un cielo azzurro e fronde rigogliose, un tavolino con testi su Bob Dylan e Chagall (che gli siano d’ispirazione?) e due chitarre (una elettrica e una acustica), pronte ad essere usate qualora il genio creativo bussi alla porta.

Un commento accompagna l’immagine: “Morning Glory” (Gloria mattutina). Che sia un ottimo presagio di futuri successi.

