Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro: “Adesso un diamante ROSA”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno consumando il loro amore nella bella Sicilia. Dopo mesi lontani ora si godono la loro storia

Un colpo di fulmine, una storia d’amore nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Eppure, nonostante la lontananza, le varie discussioni che si sono create sul loro conto, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più uniti che mai e vivono passionalmente la loro relazione. Paolo, dopo più di due mesi lontano, tra videochiamate e telefonate, ha raggiunto da qualche giorno la sua amata in Sicilia. “Che la fiaba abbia inizio”, ha scritto Clizia in un post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Clizia Incorvaia, che casalinga. Un vestito per ogni occasione – FOTO

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e la loro storia

Visualizza questo post su Instagram Prima che @paolociavarro tentasse di farmi fuori ⚰️ Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 5 Giu 2020 alle ore 10:36 PDT

Prima l’appuntamento in spiaggia, poi le coccole al mare, ora la gita ad Agrigento, i due non si annoiano di certo, anzi sembra che stiano recuperando tutto il tempo perso dopo essere usciti dal Grande Fratello. I due a causa della quarantena non si sono potuti vedere per più di due mesi, ma a quanto pare questo periodo è servito loro per ritrovarsi più vicini adesso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elodie fra successi e attacchi degli haters: “Sei insulsa e inutile”

Visualizza questo post su Instagram Che la fiaba abbia inizio 💖 #graziepersostenerci Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 24 Mag 2020 alle ore 4:54 PDT

La donna sembra aver dimenticato il suo passato. Ora si gode solo il presente. Paolo non ha occhi per lei e si vede. “Siete stupendi”, “Siete l’amore”, “Due cuoricini felici”, “L’amore vince su tutto” Commentano i loro fan. La coppia ormai ha conquistato il web.