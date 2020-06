Nel programma Fratelli di Crozza, condotto da Maurizio Crozza, nel mirino, questa volta, sono finiti Attilio Fontana e Giulio Gallera.

Nel video condiviso da NOVE su YouTube, Maurizio Crozza imita il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla sanità e al welfare per la regione Lombardia Giulio Gallera. L’attenzione del comico televisivo è caduta sulla coppia Fontana–Gallera fin dai tempi dell’inizio della pandemia del coronavirus. Un video tutto da ridere in cui Crozza interpreta la coppia Attilio Fontana e Giulio Gallera, che sono stati molto criticati da alcuni per la gestione dell’emergenza sanitaria nella regione della Lombardia.

Maurizio Crozza ha sempre fatto ridere il pubblico con le sue imitazioni di importanti personaggi del mondo politico

Da diversi mesi il dibattito in Italia si è acceso proprio in merito a quanto fatto per affrontare questa pandemia del Covid-19, cioè sulla scelte politiche prese dagli esponenti politici. Se qualcuno però ritiene che la Lombardia sia un modello e un’eccellenza, per quanto mostrato sul coronavirus, altri invece ne hanno criticato l’operato. Il comico Maurizio Crozza fa ridere il pubblico da sempre con le sue imitazioni di molti importanti personaggi della scena politica, della Lombardia e non solo. “Perché la gente è cretina”, afferma l’imitatore nei panni del presidente della Regione Lombardia, in un finto botta e risposta con Giulio Gallera, interpretato sempre dallo stesso comico: “E certo che è cretina, perché se vuoi farti capire da tutti devi abbassarti al loro livello”.

Questa è solo una breve parte del video che ha fatto tanto ridere i telespettatori italiani, diventando virale e che ha avuto tantissimi visualizzazioni.