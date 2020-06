Diletta Leotta è pronta a tornare in Tv, a condurre. A fare quello che le piace fare più di ogni cosa: lavorare nel mondo dello calcio. Lo ha annunciato con una foto, una foto speciale

Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro 💙-

pronta dunque a tornare su dazn. Tanti i commenti nel giro di pochi secondi per la bella Diletta Leotta. Tanti apprezzamenti, ma anche post sessisti che lasciano senza parole e non portano da nessuna parte. lei però non si lascia scalfire da tutto questo. Abito azzurro, scarpe azzurre ed una scosciatura davvero da urlo.

Diletta Leotta e il sorriso ritrovato

“I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato”. Ha commentato cosi nei giorni scorsi un post di buon auspicio che ci proietta a tutti nuovamente nel mondo della Serie A. Anche in questo caso i commenti non sono mancati: “Si fatica a capire quale dei tre palloni sia più grande” Oppure: “Vedo 3 palloni in questa foto”. £ ancora: “I bambini ne vedono uno… i grandi ne vedono 3 se non sbaglio”

Quarantena finita dunque e si riparte anche nel mondo del calcio e che Diletta Leotta possa regalare sorrisi, competenza e perchè no, qualche vestitino mozzafiato come questo