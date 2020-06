Elodie fra successi e attacchi degli haters: “Sei insulsa e inutile”

Elodie. La bellissima cantante romana non fa che mietere successi durante questo strano 2020. Tuttavia deve confrontarsi con gli haters

Nonostante fino ad ora il 2020 sia stato un anno difficile per tutti, le cose sembrano andare a gonfie vele per la cantante Elodie.

A gennaio è uscito il suo terzo album, This Is Elodie. Poco dopo pubblica il singolo pubblica Mal di testa insieme al celebre rapper Fabri Fibra. A febbraio partecipa con successo al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood. Si classifica al settimo posto della kermesse e la canzone è tra le più passate in radio nelle settimane successive, diventando presto disco d’oro per aver raggiunto la soglia di 35 000 copie vendute.

Vogue le dedica un articolo definendola «the Chart-Topping Italian Singer and Versace’s Latest Muse» ( Cantante italiana che scala le classifiche e ultima musa di Versace).

Al momento non si può aprire la radio senza ascoltare il suo ultimo singolo, Guaranà, già tormentone dell’estate a venire.

Anche dal punto di vista sentimentale Elodie si sta godendo un momento magico. La storia con Marracash, rapper e produttore discografico, sembra andare benissimo.

Elodie e il confronto con gli haters

Nonostante questa serenità meritata, Elodie deve affrontare un problema che prima o poi tocca da vicino tutti i personaggi noti: il confronto con gli haters.

Arrivare alla fama significa confrontarsi anche con chi non gradisce il tuo lavoro, fa parte del gioco. Non è tuttavia una giustificazione per essere maleducati e cadere nel bullismo.

In un messaggio privato la cantante ha trovato queste parole: “Ti trovo insulsa e inutile”.

La ragazza ha una bella tempra, ha successo e ha tutti i motivi per ignorare attacchi del genere. C’è invece chi è più fragile e potrebbe cadere in problemi psicologici seri. Usare i social non significa avere il diritto di dire sempre tutto quello che si vuole senza filtri e senza considerare che dall’altra parte c’è un essere umano con i propri sentimenti e il proprio vissuto.

