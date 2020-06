Situazione di una gravità improvvisa con un focolaio a Roma per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. C’è un problema grosso in un ospedale.

È emergenza a Roma per il deflagrare di un vero e proprio focolaio da Coronavirus. Succede all’interno della Irccs San Raffaele Pisana, dove si riscontrano 31 casi di contagio.

Tra questi figurano 9 dipendenti della struttura e due persone esterne, in entrambi i casi parenti di alcuni degli operatori sanitari. Il resto – altri 20 individui – sono dei pazienti. Di questi 18 sono già trasferiti ed altri 2 sono in corso di trasferimento. Lo ha fatto sapere la Asl Roma 3 attraverso un apposito comunicato. L’esistenza dei casi di questa zona rossa a Roma è venuta fuori nel corso della giornata di venerdì 5 giugno 2020. La Irrcs San Raffaele Pisana si è già attivata per cercare di contenere la situazione, lavorando in sinergia con la Asl Roma 3.

Zona rossa Roma, Asl e personale sanitario al lavoro per contenere l’emergenza

Si lavora poi non solo per contenere il focolaio ma anche per rintracciare eventuali altri infetti e tracciarne gli spostamenti. Ed è al contempo in corso anche una indagine di tipo epidemiologico che riguarda l’organizzazione ed i percorsi assistenziali forniti allo scopo di scovare possibili falle per le quali poi si è giunti alla situazione attuale. Il timore è il virus possa essere penetrato anche in altri reparti della Irrcs San Raffaele Pisana. L’attenzione è massima in merito a quanto sta succedendo.

