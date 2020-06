Eva Henger di bianco vestita è una fata – Foto

Eva Henger continua a mettere in mostra sui social una bellezza fuori dal comune e una sensualità unica.

Eva Henger è una donna bellissima e non lo si scopre di certo oggi. Qualche anno fa, e precisamente nel 1989, venne eletta ad appena 17 anni Miss Teen Ungheria. Famosa per i suoi film a luci rosse e per i calendari sexy – spesso il fotografo era il compianto marito Riccardo Schicchi-, Eva ha saputo ritagliarsi uno spazio importante anche in pellicole di altri generi. Seguita su Instagram da 930mila account, ogni giorni la Henger delizia i suoi fan con scatti piccanti mettendo in luce un fisico statutario e una bellezza enorme. Nella giornata odierna, la 47enne ha postato uno scatto molto interessante.

Eva Henger vestita di bianco, la foto incanta il web



Dopo numerosissimi scatti con le curve in mostra, Eva ha postato oggi una foto per un certo verso differente rispetto a quelle solite. La nativa di Győr indossa un fantastico vestito bianco che copre tutto fino alle gambe, presenti in primissimo piano. La star ungherese, nello scatto, ha una posa sensuale ed ha voluto comunicare un messaggio a tutti i suoi fan, scritto come al solito nella didascalia. “Le donne per l’ uomo sono regine e ragione di vita, nelle quali amano tutte le diversità e le qualità che essi non possiedono”. Il post ha catturato in pochissimo tempo più di 3.700 likes. L’ex regina dei film a luci rosse, con questo outfit, sembra proprio una fata.

