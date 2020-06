Fabrizio Pregliasco, virologo: “La grande ondata sta finendo”

Fabrizio Pregliasco, esimio virologo dell’università di Milano, ad Adnkronos Salute commenta gli ultimi dati del bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia

L’inizio della Fase 3, il grande esodo di persone da nord verso sud dopo la riapertura degli spostamenti infraregionali, lasciano aperti grandi quesiti che preoccupano le persone riguardo una nuova ondata di contagi da Coronavirus. Sarà necessario preoccuparsi? Qual è l’andamento dell’epidemia?

A queste domande risponde il virologo dell’università di Milano, Fabrizio Pregliasco, all’Adnkronos Salute. “La grande ondata sta finendo. Resta acceso un fuocherello che continua a mantenersi, ma a mio avviso si va verso un destino positivo” – dice il professore.

I numeri più alti di contagi tuttavia rimangono ancora quelli registrati in Lombardia dove comunque si attesta un trend positivo. “Il ‘fuocherello’ è la Lombardia, che rimane «un’osservata speciale», dove è necessario più che mai fare appello alla «responsabilità di tutti. Vigilanza serena, ma stretta e continua.”

Leggi anche >>> IL PROFESSOR FREDIANI FIDUCIOSO: ” VI SPIEGO L’EVOLUZIONE DEL VIRUS”

Fabrizio Pregliasco: “c’è voglia di stare un pò troppo vicini e questo non fa bene”

Fabrizio Pregliasco si dice critico per il numero di tamponi eseguito. Troppo pochi, secondo lui. Quest’elemento ovviamente è una difficoltà aggiuntiva nella raccolta ed interpretazione dei dati. Un fatto evidente però è che “si riduce la massa complessiva di malati ed è importante ricordare che solo lo 0,8% degli attuali positivi è in terapia intensiva; l’85% è sostanzialmente a domicilio, con forme paucisintomatiche o comunque in isolamento”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il professor Pregliasco, così i suoi colleghi, invita alla cautela e al rispetto delle norme di distanza di sicurezza che rimane l’unico metodo efficace per arrestare il contagio. “Se sono state rispettate le distanze anticontagio nelle manifestazioni di oggi? Non molto, c’è voglia di stare un pò troppo vicinì, e questo non fa bene. – afferma – E’ vero che siamo nella fase calante di questa ondata ma dobbiamo mantenere una vigile serenità, non abbandonarci ad eccessi”.

Leggi anche >>> Al vaglio degli scienziati il vaccino per l’influenza che protegge dal virus