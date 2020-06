In Germania parte un super piano di rilancio dei consumi

Oltre al significativo taglio dell’Iva, il Governo tedesco taglierà i costi dell’elettricità per famiglie e imprese, oltre a un incentivo consistente in una diminuzione delle tasse per le centrali elettriche verdi.

Ma ci saranno anche gli investimenti dello stato (50 miliardi) per l’econonomia sostenibile, la rete ferroviaria e i trasporti locali.

Le famiglie saranno sostenute con bonus consistenti: si tratta di 300 euro a filgio che salgono a 600 euro nei casi che richiedono maggiore supporto.

Infine, sono previsti aiuti alle imprese. Si tratta di 25 miliardi e saranno destinati soprattutto alle Pmi.

Intanto, il nuovo focolaio a Gottinga, in Bassa Sassonia, fa temere che sia necessario un nuovo lockdown. Sono iniziati i tamponi “di massa” nei confronti di almeno 600 abitanti di un grande palazzo e sono risultate positive almeno 120 persone.