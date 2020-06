Justine Mattera bollente in rosa: record di likes per la scollatura profonda – FOTO

Justine Mattera sa sempre come far girare la testa ai suoi numerosi followers. 49 anni e non sentirli affatto: la splendida showgirl ha un fisico che viene invidiato anche dalle più giovani. Non spreca mai occasione di far impazzire i suoi fans con scatti bollenti in cui mette in bella mostra le sue forme da urlo.

Justine Mattera toglie il fiato con l’ultimo scatto

Justine sa sempre come conquistare il cuore dei suoi tantissimi fans. Proprio qualche anno fa è stata fortemente criticata per gli scatti troppo bollenti che postava, ma con il passare del tempo ha imparato a fregarmene e a viversi la propria bellezza come meglio crede. I commenti sotto le sue foto non si sprecano:

“Che dire? Sei bellissima, spero di arrivare alla tua era proprio come ci sei arrivata tu. Grazie per le foto che pubblichi ogni giorno, e perché dimostri che la bellezza e la sensualità non va in pensione. Si può continuare a sentirsi in un certo modo anche quando si inizia ad andare avanti con gli anni. Tu sei la prova palese di questo e grazie per l’esempio che dai ogni giorno a donne come te”.

“Bellissima e sensuale come poche qui sui social. Sempre con un’eleganza tutta tua. Sono proprio felice di seguirti perché a differenza delle altre influencer tu sei diversa e hai valori importanti. Ho attivato le notifiche ai tuoi post perché quando pubblichi qualcosa di nuovo la mia giornata migliora”.



