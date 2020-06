Scatto Laura Pausini costume. La cantante emiliana si mostra in tutta la sua avvenenza e strappa applausi, ammiratori del tutto estasiati.

Ha da poco compiuto i 46 anni, eppure a guardarla non si direbbe. Laura Pausini è sempre molto amata, sia per la sua bravura microfono alla mano che per la verve e l’umanità che mostra ai suoi fans soprattutto sui social.

Ad esempio non sono mancati casi in cui l’artista originaria di Faenza si è espressa in favore di persone in difficoltà o di colleghi immotivatamente attaccati dai soliti haters. Ma la cantante emiliana fa parlare di sé anche per le sue doti estetiche indubbie. Infatti spunta una coppia di foto di Laura Pausini in costume. E lei si mostra bellissima.

Laura Pausini Costume, lei è bellissima

Non è un segreto che da molto tempo la Pausini ha seguito una dieta che l’ha portata ad essere in formissima. In effetti l’età che dimostra è di gran lunga inferiore a quella attestata dalla carta di identità. E la Pausini continuerà a farci compagnia ancora per molto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Bonnie and Clyde. #Fase2 #Mask Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: 20 Mag 2020 alle ore 6:04 PDT