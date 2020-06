“Mettiti la mascherina”: Rissa sfiorata sul treno Roma-Lecce

Il video della lite in treno è diventato subito virale sui social nelle ultime ore ma risale a pochi giorni prima della Fase 3, quindi a prima degli spostamenti fuori dalla propria regione di appartenenza.

Rissa sfiorata sul treno Frecciargento, che percorreva la tratta Roma-Lecce il 1 giugno, tra una donna campana e un uomo della Puglia. Alle 15 circa l’uomo ha tolto la mascherina per bere e parlare al cellulare. Il gesto ha provocato la rabbia enorme della donna, che gli ha detto urlando: “Devi mettere la mascherina, sono le regole, mettiti la mascherina!”. Le regole per il contenimento del contagio da Covid-19 impongono di mettere la mascherina a bordo dei treni, anche se un testimone che viaggiava nello stesso vagone ha dichiarato che l’uomo l’aveva tolta solo per un attimo. La donna invece lamentava il fatto che l’uomo si sia tolto più di una volta la mascherina.

I toni sono subito degenerati sul treno Frecciargento Roma-Lecce

I toni tra i due sono ben presto degenerati con insulti e minacce fino al contatto fisico mentre un povero controllore ha provato a mettersi in mezzo per dividere i due litiganti. È trascorsa un’ora quasi prima di riuscire a ripristinare la calma, mentre il pugliese e la campana continuavano a minacciarsi a vicenda.

È dovuto quindi arrivare il capotreno, che ha preso le generalità della donna e dell’uomo che litigavano, oltre che degli autori dei video che circola sui social network, che potrebbero essere chiamati come testimoni nel caso in cui la donna campana sporgesse denuncia contro l’uomo.