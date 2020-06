Michelle Hunziker , passeggiata mattutina ma è irriconoscibile – FOTO

Michelle Hunziker in incognito. Pubblica su Instagram Stories le immagini di una sua felice passeggiata in un borgo ligure. Difficile riconoscerla

Un’irriconoscibile Michelle Hunziker stamattina ci regala delle bellissime immagini direttamente dalla Liguria, in particolare dalla località Varigotti. Complice l’inizio della Fase 3 e la riapertura degli spostamenti infraregionali, la celebre showgirl si mostra in una modalità inedita sulle sue Instagram Stories.

Forse un po’ per non farsi riconoscere, forse per ripararsi dalla calura e per venire incontro a quelle che sono le disposizioni di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oggi troviamo una Michelle in incognito. Bandana gialla, mascherina bianca e grandi occhiali da sole. Solo un attentissimo osservatore potrebbe riconoscerla.

Michelle Hunziker ci porta con lei a fare colazione nella piazzetta del paesino ligure in cui si trova e, smartphone in mano, ci conduce per le vie di Varigotti a fare una passeggiatina.

Il borgo è famoso per la Torre saracena e il Promontorio di Punta Crena con vista sul mare, considerata una delle più belle d’Italia. Un autentico sogno. Il pubblico di Michelle Hunziker non può che esserle grato per questo dono di bellezza e di quotidiana felicità.

Michelle Hunziker: smentita la notizia della sua gravidanza

Michelle Hunziker è da poco stata sotto i riflettori a causa di un’indiscrezione trapelata su una sua possibile quarta gravidanza. La notizia era stata data durante la trasmissione Detto Fatto, condotta da Bianca Guaccero, dall’opinionista Jonathan Kashanian.

Non è tardata ad arrivare la smentita della diretta interessata. Non ha escluso però una possibilità futura. “Lascio fare alla natura” – ha detto.

