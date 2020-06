Milano, rissa nelle vie del centro. Due giovani sono stati feriti. Una lite tra più persone ha portato poi ad un accoltellamento

Milano, una serata di allegria e spensieratezza si è trasformata in un incubo. E’ quello che è successo la scorsa notte nelle vie della movida milanese, in pieno centro. Una rissa è degenerata in un accoltellamento. Due giovani sono rimasti feriti: uno di 24 anni al torace ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale, l’altro, un suo amico, è stato ferito alla testa. Sono state aperte le indagini, i carabinieri stanno lavorando alle varie ipotesi.

Milano, la movida diventa una rissa

Una rissa quella che si è consumata nelle vie del centro a Milano. Precisamente in corso Garibaldi, intorno alle 2 e mezza di notte un gruppo di ragazzi ha dato vita ad una tragedia. La rissa sarebbe nata da una lite tra poche persone, per strada, fuori da un locale, si sarebbe poi estesa a diversi altri presenti. Per ora le condizioni di uno dei ragazzi ricoverati sono critiche. Infatti il 24enne ferito al torace è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. L’amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Nello stesso ospedale è stata portata anche una ragazza di 20 anni, in codice verde.

Ora i carabinieri, dopo essere intervenuti subito, stanno portando avanti le indagini. Sono molti i nodi da sciogliere, troppi interrogativi riguardo alla lite. Pochi controlli? Poca responsabilità tra i giovani? Chi lo sa, spetterà agli inquirenti dare delle risposte sul caso.