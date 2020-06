Dopo avere vissuto la quarantena a Cellino San Marco, Romina Power si concede delle belle passeggiate in Puglia. Lei fa vedere tutto.

Chi √® un p√≤ in avanti con l’et√† sa benissimo quanto fosse bellissima Romina Power in giovent√Ļ. E di quel fascino l’ex moglie di Al Bano ha saputo conservarne buona parte anche oggi, come possiamo vedere da alcuni scatti presenti su Instagram.

La cantante italo statunitense, figlia dell’attore di Hollywood, Tyrone Power, e della attrice messicana Linda Christian, ha trascorso la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, accanto ad Al Bano ed al loro figlio Yari. Con loro c’erano anche Loredana Lecciso (presumibilmente le due avranno fatto il possibile per non incrociarsi dato il rapporto che sembra essere notoriamente non buono, n.d.r.) ed i figli che quest’ultima ha avuto con lo stesso Al Bano, ovvero Jasmine e Bido. Invece le altre due figlie Cristel e Romina Jr. sono state rispettivamente a casa sua in Croazia ed alle Baleari.

Romina Power, quanto è bella la Puglia

Siamo fra adulti e c’√® la maturit√† necessaria per fare buon viso a cattivo gioco. Inoltre Al Bano si √® impegnato spesso per fare andare tutti d’accordo. Ma Romina pensa soprattutto a godersi il magnifico paesaggio della Puglia. Ed in compagnia di Yari si √® concessa delle belle escursioni nell’incontaminato territorio circostante. Niente di meglio che godersi queste giornate di fine primavera andando a passeggio tra la natura. Mentre il resto del mondo deve fare i conti con una situazione difficilissima.

