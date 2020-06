Attenzione alle scottature solari. I rimedi per prevenirle

Estate in arrivo. Bello essere abbronzati, ma attenzione alle scottature solari. Ecco i rimedi naturali che alleviano il rossore

Estate in arrivo. Tutti fremono per questa stagione un po’ diversa dalle altre. Il sole splende e il caldo inizia a farsi sentire. L’abbronzatura è sempre un punto interrogativo per molte persone. Alcuni hanno una carnagione che tende a scurirsi, altri invece nonostante si impegnino si arrossiscono e basta. Attenzione però alle scottature solari, spesso sono invadenti e pericolose per la nostra salute.

Scottature solari, i rimedi naturali per curarle

La causa principale delle scottature solari e dell’eritema solare è l’esposizione al sole troppo prolungata e senza una protezione adeguata. Dobbiamo ricordare che le pelli chiare e delicate sono le più soggette alle scottature solari. Esse compaiono a causa dell’azione prolungata dei raggi ultravioletti sulla nostra pelle. Ci sono però degli alimenti naturali utili per preparare e proteggere la pelle: Carote, Pomodori, angurie, tè verde, cacao, olio di lino, albicocche, pesche, more, peperoni rossi e gialli, curcuma. I rimedi naturali serviranno per curare una scottatura. Molto efficaci sono i bagni allevianti e impacchi. Il bagno può essere fatto con l’aceto di mele, bicarbonato di sodio o farina di avena. Tra gli impacchi invece funzionano quelli allo yogurt che danno un senso di freschezza, al melone, al cetriolo. E ancora all’aloe vera che dà un effetto rinfrescante.

Non bisogna mai sottovalutare le conseguenze e i rischi delle scottature solari soprattutto i soggetti più delicati. La conseguenza più grave delle scottature solari è la formazione di tumori della pelle, con particolare riferimento al melanoma. Quindi per evitare tali conseguenze è meglio fare attenzione.