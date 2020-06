Vittorio Sgarbi in video si tuffa in mare e subito avviene qualcosa di tanto inaspettato quanto pericoloso. Sono attimi di enorme spavento.

C’è stato un grosso spavento per Vittorio Sgarbi che in un video viene mostrato nel corso di un avvenimento potenzialmente pericoloso.

LEGGI ANCHE –> Romina Power | lei mostra tutta la bellezza in Puglia | FOTO

Il famoso critico d’arte e politico, oltre che prezzolato opinionista televisivo, ha infatti rischiato di annegare. Il 68enne volto televisivo originario di Ferrara si trovava nella rinomata località di mare di Pala, nel sud dell’Albania. Era ospite del resort ‘Green Cost’ e con lui c’era anche la figlia Alba. Ad un certo punto Sgarbi si è fatto riprendere in video nell’atto di concedersi un bagno nell’Adriatico. Ma le onde del mare erano più impetuose di quanto preventivato.

LEGGI ANCHE –> Maria Grazia Cucinotta oggi | troppo magra | è irriconoscibile | FOTO

Sgarbi video, salvato dalla figlia e da un bagnino

E ben presto il buon Vittorio è sparito tra i flutti, slvo poi riaffiorare pochi secondi dopo. Appariva alquanto affaticato e via via in grossa difficoltà. Altri pochi secondi e la sua situazione si sarebbe fatta decisamente più complicata. Per fortuna però sia Alba che un bagnino sono intervenuti e gli hanno prestato un immediato soccorso. Anche se a fatica, alla fine i due sono riusciti a ricondurre Sgarbi a riva. Alla scena ha assistito anche Dritan Leli, sindaco di Valona. Il filmato in cui la vicenda è stata ripresa per intero è finito sui canali web ufficiali del critico d’arte.

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini | la FOTO in costume di qualche anno fa | bellissima

Visualizza questo post su Instagram Il Covid-19 è mutato nel Capravirus. #capravirus #sgarbeide Ph @albertonavilli Un post condiviso da VITTORIO SGARBI (@vittoriosgarbi) in data: 29 Mag 2020 alle ore 12:46 PDT