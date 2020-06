50enne muore stroncata da un grande male

Una donna di 50 anni scompare, dilaniata da una grave malattia. I familiari ricordano con grande affetto il suo sorriso alla vita

Il suo nome era Roberta Padoan, donna di 50 anni, portata via da un male incurabile. Roberta era una donna modello, un punto di riferimento per il fratello e la sorella che ora piangono Roberta in preda alla disperazione.

Roberta viveva a San Nicolò del Lido, in provincia di Venezia e ricopriva il ruolo momentaneo di cameriera del bar Maleti, ivi rimase in servizio fino all’inizio del 2019, quando la sua vita fu investita da una grave malattia.

I turni di lavoro erano difficili e strazianti per una donna di una certa età, ma il suo impegno professionale rappresentava sempre un motivo di orgoglio per lei. Mai un pregiudizio gli era passato per il capo, tranne che durante quei lunghi sei mesi di sconforto che l’hanno accompagnata ad altra vita.

Un comportamento esemplare di fronte alla vita

La vita di Roberta Padoan è stata spazzata via non senza sofferenze. Il conto pagato caro alla sua nobile esistenza non era affatto un atto meritevole. Sì perchè Roberta era un punto di raccordo fondamentale per la sua famiglia, per i clienti del bar e per l’insegnamento alla vita in generale.

Il volto sorridente era accompagnato da uno spirito di solidarietà e collaborazione unico. Il risveglio mattutino aveva sempre un sapore speciale per i clienti del bar, perchè Roberta sapeva come far iniziare la giornata col sorriso.

Nonostante i turni massacranti a lavoro riusciva a ritagliare lo spazio da dedicare alle sue nobili passioni, quali il suo cane, trattato sempre con grande dolcezza e l’amore per gli animali e il mare in tutta la loro interezza.

Quando Roberta era venuta a sapere del male che l’avrebbe accompagnata all’ingresso di un tunnel senza fine, ha saputo trasmettere agli altri la positività del suo carattere. Quella voglia di lottare e la speranza di non perdersi mai d’animo.

Così la ricorderanno i cittadini di San Nicolò, i quali saranno invitati a partecipare alle celebrazioni funerarie per l’ultimo saluto alla loro carissima e disponibilissima concittadina, martedì prossimo 11 Giugno nella parrocchia principale del paese.

