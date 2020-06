Wanda Nara, costume da brividi: a bordo piscina, i fan sognano – FOTO

Wanda Nara con un costume da brividi a bordo piscina: la moglie di Icardi fa sognare i fans con la foto in cui sfoggia il suo perfetto lato b.

Visualizza questo post su Instagram Amazing View @sandbikini #adv #home #readyforthesummer #myview Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Giu 2020 alle ore 9:23 PDT

Wanda Nara esagerata a bordo piscina. La moglie di Mauro Icardi indossa un costume intero rosso, apparentemente casto, ma che mette in risalto il perfetto lato B che la Nara sfoggia posando a bordo piscina. Seduta, infatti, il costume lascia scoperto il posteriori dell’argentina, sempre più bollente e sensuale sui social.

Wanda Nara irresistibile anche in tuta: il top esalta il seno

Sensuale e sexy anche quando indossa una semplice tuta per allenarsi. Dopo cinque figli, la signora Icardi sfoggia un fisico perfetto e super sensuale. Se il pantalone della tuta copre le gambe e il lato B, il top striminzito mette in risalto il seno dell’argentina che, con tutte le foto che pubblica, scatena puntualmente l’entusiasmo dei fans. Migliaia di like e commenti per la signora Icardi che, dopo essere stata un’opinionista del Grande Fratello Vip 2019 ha conquistato anche la simpatia del pubblico femminile.

Se, infatti, finora, erano soprattutto gli uomini e seguire Wanda Nara, dopo la sua esperienza televisiva in cui ha sfoggiato simpatia ed ironia, Wanda è molto amata anche dalle donne.

Wanda, dunque, è pronta a vivere un’estate al top e allenandosi punta a far perdere la testa a tutti i suoi fans che si complimentano con lei per la sua bellezza. Mamma e moglie, la Nara non rinuncia alla propria femminilità e sensualità.