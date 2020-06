Zaia, il governatore del Veneto annuncia: “Lavoriamo su 2 date importanti”

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha annunciato un’importante notizia nel corso del suo aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus

Importante annuncio da parte del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il consueto aggiornamento sull’emergenza Covid-19. “Stiamo procedendo alla redazione di questa impegnativa ordinanza che – ha sostenuto – io spero possa interessare tutte quelle strutture che ancora sono chiuse. Stiamo lavorando su due date importanti – ha rivelato –: il 15 giugno oppure, male che vada, entro la fine del mese autorizzare tutte le aperture“.

Una dichiarazione rilevante soprattutto per tutte quelle attività economiche ancora ferme a causa del blocco dovuto ai provvedimenti legati alla pandemia. Pensiamo a cinema, teatri, discoteche, spettacoli dal vivo, sagre e fiere. Si tratta di attività che attendono novità per quanto riguarda la ripresa da parte della Regione.

Regione Veneto, Zaia: “La mascherina ci accompagnerà ancora per mesi”

Inoltre quest’ultima dovrà indicare nella misura anche linee guida per scongiurare nuove persone contagiate. Per la prossima settimana sarebbe atteso il provvedimento. A metà o fine giugno invece potrebbero verificarsi le riaperture.

Zaia ha poi inteso sottolineare la circostanza che la ripresa di ogni attività economica non significherà che si smetteranno di utilizzare le mascherine o che non si rispetterà più il distanziamento sociale. “La mascherina ci accompagnerà ancora per dei mesi“, ha specificato il governatore del Veneto.

Quest’ultimo ha aggiunto quindi. “E, come accade a livello nazionale, dovremo – prosegue – portarla nei luoghi chiusi e all’aperto quando non si può mantenere la distanza di un metro da altri cittadini“.