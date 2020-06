Alessia Marcuzzi in spiaggia, costume bianco, fisico bellissimo – FOTO

Alessa Marcuzzi ha pubblicato uno scatto in costume lasciando tutti a bocca aperta: ecco la foto

Alessia Marcuzzi è una conduttrice ed ex modella italiana, nota per la guida di programmi come ‘Festivalbar’, ‘Striscia la Notizia’, il grande e seguitissimo programma comico ‘Mai dire gol’ e soprattutto il ‘Grande Fratello’. Nella sua straordinaria carriera non sono mancati grandi ruoli da attrice: nel 2004 e fino al 2006 è stata la protagonista della serie Mediaset ‘Carabinieri’. Alessia, come tantissimi altri vip, ha alcuni profili social che usa per condividere scatti della sua vita quotidiana. Poco fa la Marcuzzi ha postato uno scatto lasciando praticamente tutti i fan a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi, scatto spettacolare in spiaggia

💙☀️

Alessia Marcuzzi sorprende tutti e pubblica una fotografia in costume: la 47enne mette in mostra un fisico da paura. Il costume bianco strettissimo evidenzia tutte le sue forme. Lo scatto in pochissimo tempo ha collezionato più di 9mila likes. La conduttrice ha tantissimi fan e il grosso seguito su Instagram, sottolineato dai 4,8 milioni di follower, testimonia la sua popolarità. La romana spesso condivide scatti altamente bollenti. Qualche giorno fa la classe ’72 aveva catturato le attenzioni del popolo del web mostrandosi senza trucco in uno scatto alquanto particolare.

Both sides of me🖤

Alessia è sposata con Paolo Calabresi Marconi dal 2014 e secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe vivendo un momento di crisi considerando che i due stanno trascorrendo la notte in due appartamenti diversi. Secondo alcuni rumors, tuttavia, i coniugi si vedono tranquillamente nel corso del giorno ma non la notte perché stanno effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nell’appartamento.