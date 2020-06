Antonella Clerici è una delle conduttrici più note e amate dagli italiani. La nativa di Legnano ha postato su Instagram gli auguri ad uno splendido amico

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano. La nativa di Legnano, dopo un inizio di carriera in ambito sportivo, ha raggiunto la notorietà con programmi come ‘La prova del cuoco’ (cancellato dopo vent’anni con Elisa Isoardi alla conduzione dopo l’addio di Antonella). La Clerici ha un account Instagram seguito da 795mila followers: la 57enne condivide con i fan scatti della sua vita quotidiana mettendo sempre in primo piano il suo sorriso. Nella giornata odierna la classe ’62 ha approfittato dei social network per fare gli auguri ad un caro amico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> J-Ax, età, carriera, vita privata e curiosità sul rapper

Antonella Clerici fa gli auguri ad un caro amico su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Auguri mitico Pippo… tu sei la tv❤️ #pippobaudo #compleanno🎂 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 7 Giu 2020 alle ore 5:13 PDT

Antonella Clerici ha condiviso una foto fantastica su Instagram per fare gli auguri a Pippo Baudo. “Auguri mitico Pippo… tu sei la tv #pippobaudo #compleanno”: parole di stima della conduttrice verso uno dei personaggi più iconici della nostra televisione. Il detentore del record di conduzioni del Festival di Sanremo compie oggi ben 84 anni. Ieri sera su Rai 1 ‘Buon Compleanno…Pippo’ ha conquistato più di 2 milioni di telespettatori con il 13% di share. Il post della Clerici ha conquistato in brevissimo tempo più di 4mila likes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Venier infortunata: guardate come si è presentata a Domenica In – FOTO

Visualizza questo post su Instagram La mia postazione live instagram😀 ricordi di #lockdown Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 31 Mag 2020 alle ore 7:43 PDT

Secondo alcune indiscrezioni, Antonella Clerici dovrebbe condurre a partire da settembre un nuovo programma sulla cucina intitolato (al momento è ancora un rumors) ‘La casa nel bosco’.