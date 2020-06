Austria, un uomo di 64 anni uccide l’ex moglie e la compagna. Poi decide di suicidarsi. Come procedono le indagini del caso

Una tragedia iniziata in Austria. Un uomo di 64 anni ha commesso un omicidio e poi si è suicidato. E’ accaduto la mattina del 6 giugno tra Villach e Tarvisio. Non solo una, ma ben due vittime sono coinvolte in questo drammatico evento. Infatti sembra che il cittadino austriaco avrebbe ucciso in un primo momento l’ex moglie, una donna di 62 anni, nell’abitazione di lei a Villach, probabilmente con un’ascia, ma poi in auto si sarebbe diretto nel paese dell’attuale compagna, una 56enne, e l’avrebbe freddata in strada a colpi d’arma da fuoco: scena alla quale avrebbe anche assistito un bambino.

Austria, 64 enne uccide e poi si suicida

La tragedia è iniziata in Austria per poi arrivare in Italia, dove l’uomo si è tolto la vita. Il 64enne si è suicidato appena gli agenti si sono avvicinati. La Polizia carinziana, per seguire le sue tracce, in un primo momento aveva anche fatto alzare in volo un elicottero, e quando l’uomo ha varcato il confine, si è subito messa in contatto con la polizia italiana. I carabinieri hanno individuato il fuggitivo nel parcheggio di un ristorante del centro di Tarvisio: l’uomo, quando ha notato la pattuglia degli agenti della Polizia di frontiera camminare nella sua direzione, ha estratto la pistola ed ha prima sparato due colpi in aria, poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è ucciso.

Sono state aperte le indagini, sono ancora molti gli interrogativi che circondano il caso. Perché l’uomo avrebbe ucciso la sua ex e poi la sua compagna, per poi togliersi la vita? Gli esperti sono a lavoro, le ipotesi sono tante.