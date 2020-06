Ragazzo cade dalla bici e rimane infilzato ad una ringhiera: dramma in serata

Un ragazzo di 14 anni, nella serata di ieri a Torre de’ Roveri (Bergamo), è caduto dalla bici ed è rimasto infilzato ad una ringhiera rimanendo gravemente ferito.

Dramma nella serata di ieri a Torre de’ Roveri, comune in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 14 anni, intorno alle 23, si trovava in sella alla sua bicicletta quando è improvvisamente caduto rimanendo infilzato ad una ringhiera all’altezza del collo. Il 14enne è rimasto cosciente tanto da riuscire a chiamare il padre chiedendo aiuto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzino e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza l’area teatro dell’incidente.

Bergamo, terribile incidente in bici: 14enne cade e rimane infilzato ad una ringhiera, è grave

Un ragazzo di soli 14 anni si trova ricoverato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Il giovane, secondo una prima ricostruzione fornita dalla redazione del quotidiano Bergamo News, si trovava in sella alla sua bici quando avrebbe impattato contro una recinzione rimanendo infilzato all’altezza del collo. Il drammatico incidente si è consumato nella serata di ieri, sabato 6 giugno, intorno alle 23 su via Monte Grappa a Torre de’ Roveri, in provincia di Bergamo.

Il giovane nonostante la ferita al collo sarebbe rimasto cosciente riuscendo a contattare il padre chiedendo aiuto. Il genitore ha allarmato i soccorsi che sono immediatamente sopraggiunti sul posto. Lo staff medico del 118 ha prestato le prime cure al 14enne e lo ha trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni e la prognosi rimane riservata.

Sul posto, riferisce la redazione di Bergamo News, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza l’area, ed i carabinieri.

Quello di ieri sera è il secondo incidente in bici che coinvolge un adolescente nell’arco di pochi giorni in Lombardia. Martedì 2 giugno, un ragazzo di 12 anni era stato travolto da un’auto mentre si trovava in bicicletta nella periferia di Milano. Il 12enne era stato trasportato in ospedale in codice giallo dai soccorsi.

