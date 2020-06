Chiara Ferragni acqua e sapone, come non l’avete mai vista – FOTO

Nessuno ha mai visto la reginetta del web senza trucco. Ma su instagram esce fuori Chiara Ferragni acqua e sapone. I fan la adorano lo stesso

Nessuno ha mai visto Chiara Ferragni appena sveglia. Di solito i suoi fan sono abituati vederla con un trucco diverso per ogni occasione. Eppure da qualche giorno gira sul web un video che ha come protagonista l’imprenditrice in versione acqua e sapone. La donna non sembra avere molti problemi a mostrarsi così naturale, ma di certo preferisce pubblicare foto e video sempre in forma con outfit diversi per ogni situazione. Il suo guardaroba è davvero grande, pieno di vestiti e scarpe da milioni di euro.

Chiara Ferragni come non l’avete mai vista

Capelli sempre perfetti, rossetto, occhi brillanti, la Ferragni ha un vestito per ogni occasione. Ma a volte anche le principesse devono mostrarsi per quelle che sono. L’imprenditrice milanese lo fa nel migliore dei modi, appena sveglia in compagnia del marito e del figlio Leone.

Ai suoi fan piace la Ferragni acqua e sapone. “Chiara sei bella anche appena sveglia”, “Chiara sei molto bella senza trucco, hai dei bellissimi colori”, “Lei è stupenda anche così al naturale, senza trucco”. Forse il mondo del web la preferisce naturale?

Visualizza questo post su Instagram The Ferragnez ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 4 Giu 2020 alle ore 4:26 PDT

La Ferragni in questi giorni di lockdown ha avuto la possibilità di godersi e dedicarsi di più alla famiglia Ferragnez. Un momento di pausa lontano dalla solita routine.