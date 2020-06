Diletta Leotta derubata. Furto nella notte a casa sua a Milano

Diletta Leotta. Svaligiata la casa di Milano della bella giornalista sportiva. Una sostanziosa perdita economica e uno spavento immane per la conduttrice tv

Fortunatamente ieri sera non si trovava in casa la bellissima Diletta Leotta, giornalista e presentatrice in tv e radio. La sua abitazione ubicata in Corso Como a Milano è stata svaligiata. I malviventi si sono introdotti forzando le finestra dell’appartamento che si trova al nono piano. I ladri hanno portato via 8 orologi di marca Rolex, anelli e contanti per un valore totale di circa 150mila euro. Gli oggetti erano conservati in una cassaforte che è stata asportata.

La Polizia è intervenuta sul luogo dell’accaduto per i primi accertamenti, iniziando le indagini per risalire all’identità dei colpevoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Diletta Leotta aveva postato proprio ieri immagini e commenti di felicità sul suo profilo Instagram per la ripresa del suo lavoro dopo il periodo di quarantena ricominciando la conduzione di una trasmissione sulla piattaforma Dazn. Aveva scritto infatti: “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro.”

Leggi anche >>> DILETTA LEOTTA A PRANZO BELLA E PROVOCANTE, I COMMENTI SONO ORRIBILI – FOTO