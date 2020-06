Elena Santarelli e un fisico speciale . Stupenda – Foto

Elena Santarelli ci regala degli splendidi scatti su Instagram che la vedono più in forma che mai mentre si prepara ad apparire in tv su Rai Uno

Elena Santarelli pubblica una carrellata di foto in cui appara in forma smagliante. Una frase accompagna gli scatti: “Restaurata per bene per una nuova puntata di ItaliaSi alle 16:40 su Rai Uno.” Crediamo poco che una come lei debba addirittura restaurarsi. La sua bellezza fresca e naturale non ha bisogno di ritocchi o l’intervento pesante di un make up artists.

Ragginate, baciata dal sole. Indossa una mise semplice ma al tempo stesso d’impatto. Pantaloni lunghi, comodi, color verde militare, e un corpetto floreale che lascia scoperte le spalle ben definite. Capelli lunghi sciolti, selvaggi, che ondeggiano al vento. L’accessorio più bello? Il suo sorriso.

Leggi anche >>> ELODIE FRA SUCCESSI E ATTACCHI DEGLI HATERS: “SEI INSULSA E INUTILE”

Elena Santarelli: super mamma ha vinto la battaglia più grande

Visualizza questo post su Instagram 1/06/2020 #lunchwithmybabygirl Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 1 Giu 2020 alle ore 1:49 PDT

E ha da sorridere, la bella Elena Sanrarelli. In queste settimane di quarantena l’abbiamo vista molto attiva su Instagram. Ha pubblicato scatti di una vita serena e gioviale, colorata dall’amore della sua famiglia. Elena è una super mamma. E’ di pochi giorni fa la condivisione di un’immagine di un pranzo insieme alla sua piccola principessa, la figlia Greta. Inoltre è tornata la felicità con la notizia della guarigione totale del figlio Giacomo, affetto da tumore cerebrale maligno. La loro storia ha commosso l’Italia. Tutti abbiamo gioito insieme a loro nell’apprendere la vincita di questa battaglia così dura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Elena Santarelli concluderà così il suo anno come opinionista al programma Italia Si, condotto da Marco Liorni, il 26 giugno con la messa in onda dell’ultima puntata. Aspettiamo suoi futuri impegni per poterla seguire con interesse.

Leggi anche >>> VALENTINA VIGNALI, LA DEDICA PARTICOLARE “SEI SEMPRE BELLO” – FOTO