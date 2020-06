Federica Pellegrini è una bomba sensuale davanti allo specchio – FOTO

Federica Pellegrini ha postato una foto sui social in cui è in posa con un vestitino fucsia corto che mostra le sue gambe perfette.

Federica Pellegrini ha pubblicato una foto su Instagram in cui indossa un abitino fucsia molto carino e soprattutto molto corto che mette in evidenza le sue bellissime gambe da nuotatrice professionista. La campionessa italiana di nuoto, orgoglio del nostro Paese, che si è contraddistinta in tante competizioni nazionali e internazionali, ha accompagnato la sua foto con la seguente didascalia: “I needed my heels 💃🏼💃🏼” cioè “Ho bigogno dei miei tacchi”. Le belle scarpe nere indossate dalla Pellegrini infatti hanno un tacco vertiginoso. In poche ore la foto ha totalizzato più di 48 mila like e oltre 540 commenti.

Il post di stamattina di Federica Pellegrini

Nemmeno un’ora fa, Federica ha pubblicato una foto in cui è stesa sul letto con i suoi due cani di razza, di cui uno è praticamente in posizione coccole, disteso pancia all’aria in attesa delle carezze della sua padroncina. Il messaggio scritto dalla sportiva come didascalia è stato: “Domenica vuol dire coccole all’infinito 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️❤️BUONGIORNOOOOOOO🤣🤣”.

La bella e brava Federica si regala oggi un momento di relax, di certo anche per lei oggi è domenica!

