Ludovica Pagani, prova costume superata – FOTO

E’ una certezza: Ludovica Pagani ha superato alla grande la prova costume. Ma non c’erano dubbi. Tutti la invidiano per il suo fisico da paura

Ludovica Pagani non sembra avere problemi con l’arrivo della bella stagione. Anzi non ha perso tempo a mostrare il suo nuovo costume. L’influencer è molto seguita sui social ed è molto attiva. E’ arrivata 2,5 milioni di follower. Non solo blogger ma anche giornalista, l’abbiamo conosciuta come inviata di Quelli del calcio. Molti la considerano l’antagonista della Leotta.

Ludovica Pagani, una militare perfetta

La blogger ha postato una foto con un costume dalla fantasia camouflage. Che dire, sembra una militare perfetta. Il post in pochissimo tempo è riuscito ad ottenere 454 mila like e 3.055 commenti.

“Ludo sei come il sole ad agosto, solare, vivace e luminosa”, “Oltre ad essere bella fuori lo sei anche dentro”, “La bellezza e dove trovarla”, “Una persona più bella non esiste”. Insomma per lei il web riserve solo parole positive e complimenti.

La Pagani è bella in ogni occasione. In costume, a casa, durante l’attività sportiva. In poco tempo, grazie alla sua bellezza e il suo talento, è riuscita a conquistare il web che non ha occhi che per lei.